Норильск, Красноярский край, 9 января, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 737-800 из Красноярска, который после посадки в аэропорту Норильска в Красноярском крае выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, отбуксировали на стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

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В ведомстве добавили, что всех пассажиров (на борту их было 169 человек) штатно высадили из лайнера и доставили в здание аэровокзала.

«В 07:10 мск <… > самолёт отбуксирован на стоянку», ― говорится в сообщении.

Для обследования взлётно-посадочной полосы аэропорт временно закрыли, воздушные суда не принимали и не выпускали. Сейчас аэропорт открыт для вылета и приёма лайнеров. Задержек рейсов не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar при посадке в аэропорту Норильска выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Инцидент произошёл около 10:00 (06:00 мск) по местному времени в международном аэропорту имени Н. Н. Урванцева. На борту лайнера находились 169 пассажиров.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают. Прокуратура начала проверку выполнения законодательства о безопасности полётов.