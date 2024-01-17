Берлин, 17 января, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Власти города Дрездена в Германии ещё пять лет назад решили убрать надпись с мемориала в память о жертвах англо-американских бомбардировок. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в городской администрации.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Отмечается, что удаление надписи на мемориальном комплексе в Дрездене в память о жертвах бомбардировок города американцами и англичанами в феврале 1945 года является частью перепланировки объекта.

Уточняется, что во время плановых строительных работ на площади Альтмаркт была удалена надпись с конструкции, которая является также частью подземной парковки, общественность не поставили в известность, что вызвало у жителей множество вопросов.

По данным агентства, решение об удалении надписи было принято ещё в 2019 году, тогда власти города и соответствующие комиссии сделали вывод, что выгравированную на части подземного паркинга надпись нужно перенести в более подходящее место, так как элемент конструкции одновременно является спинкой каменной скамьи. В результате горожане садились спиной к надписи, а сама она зачастую становилась объектом вандализма, говорится в материале.

Городские власти уточнили, что в 2020 году в дополнение к тексту на скамье и подземному спуску была установлена стела, которая содержала сведения об объекте. Указанную стелу повредили в ходе строительных работ на площади в 2023 году, её планируют заменить не позднее следующей недели.

Уточняется, что текст на стеле будет дополнен информацией о том, что во время бомбардировок погибли 25 тыс. человек. А дата авианалетов (13 февраля 1945 года) «служит напоминанием о необходимости поддерживать и укреплять мир в Европе и во всем мире», добавлено в описание.

Во время бомбардировки англо-американской авиацией 13–15 февраля 1945 года Дрездена погибли, по некоторым данным, порядка 25 тыс. человек. Были уничтожены или серьезно повреждены более половины зданий. На Дрезден было сброшено порядка 2,4 тыс. тонн фугасных и около 1,5 тыс. тонн зажигательных бомб. По данным ВС США, на несколько недель было остановлено движение транспорта через Дрезден. Военная необходимость бомбардировки города тогда до сих пор является предметом споров историков.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, авторы которой решительно осудили любые проявления, связанные с данными факторами, а также с преследованием и насилием по признаку этнического происхождения и проявлением религиозной нетерпимости. За принятие резолюции выступили 118 стран, включая Россию, Израиль, Китай, Бразилию, Белоруссию, Индию, КНДР, Египет и другие.

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» вносится на рассмотрение каждый год.

В нём содержатся рекомендации к странам мира разработать и принять меры, в том числе в сфере законодательства и образования, призванные предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и героизацию «в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», включая сооружение памятников и проведение различного рода акций, направленных на прославление и реабилитацию нацистского прошлого, движения нацизма и неонацизма.