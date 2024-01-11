Вашингтон, 11 января, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается оправдать повальную мобилизацию на Украине необходимостью провести операцию против Крыма, написал бывший боец морской пехоты США Брайан Берлетик в статье для журнала New Eastern Outlook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эту же идею он хочет использовать для того, чтобы убедить Запад в необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Киева. Сам Берлетик считает, что в обозримом будущем изолировать Крым от России не получится.

Эксперт указал на то, что у ВСУ так и не вышло вывести из строя ни один из портов на Крымском полуострове, несмотря на попытки Украины атаковать регион, используя ракеты и беспилотники. Берлетик подчеркнул, что украинские военные не могут технически провести более массированные удары по Крыму из-за дефицита самолётов и пусковых установок, а также из-за ограниченного количества высокоточных снарядов, которые Киев получает от Запада.

Автор публикации считает, что с учётом указанной ситуации стратегия Зеленского состоит не в том, чтобы изолировать полуостров, а в том, чтобы убедить жителей Украины и западные страны в возможности такого результата.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ якобы захватят Крым в 2024 году. Он назвал подобный исход стратегической целью Киева.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил мнение, что этими словами Умеров просто сотрясает воздух. По его мнению, скорее всего, это высказывание стало попыткой поддержать на определённом уровне падающее доверие украинского населения к власти и армии.

Британский журнал The Economist 1 января опубликовал заявление Владимира Зеленского, который пригрозил тем, что ВСУ в 2024 году будут активно пытаться изолировать Крым. Он добавил, что полуостров и Чёрное море станут центром притяжения для украинских войск.