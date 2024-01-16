Рим, 16 января, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Руководство итальянского футбольного клуба «Рома» неуважительно поступило с Жозе Моуринью, который был уволен с поста главного тренера команды. Об этом 16 января заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло.

ETTORE FERRARI/ EPA/TASS Жозе Моуринью

По его словам, у американских владельцев клуба странный способ управления делами — без уважения к тем, кто на них работает.

«Нечто подобное произошло со мной, когда я был в России. Я собирался в аэропорт после поражения в матче со сборной Австрии. Они позвонили мне и сказали, что всё кончено», — приводит слова Капелло Football Italia.

Он добавил, что в таких ситуациях владельцы должны вести себя по-другому по отношению к тренерам.

Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда прошла на чемпионат мира 2014 года, где не смогла выйти из группы, набрав два очка в трёх матчах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Рома» объявила об увольнении с поста главного тренера Жозе Моуринью, который возглавлял команду с мая 2021 года. Под его руководством команда в 2022 году выиграла Лигу Конференций, а спустя год дошла до финала Лиги Европы.