Москва, 16 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Форумы ветеранов специальной военной операции будут проходить в разных регионах России. Об этом 16 января сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, обращаясь к участникам Второго форума ветеранов СВО «Вместе победим».

«За каждым запросом стоят наши герои и члены их семей. Поэтому важно оперативно и эффективно решать вопросы, которые нам поступают. Для этого нам нужно взаимодействовать со всеми ведомствами. Форум ветеранов СВО как раз стал площадкой, где удаётся наладить комплексную работу с государственными учреждениями и общественными организациями», — сказала Цивилёва.

Она отметила, что обсуждается вовлечение демобилизованных бойцов в проекты, направленные на укрепление гражданского общества.

Председатель фонда также отметила важность проведения форума в первую очередь для самих героев. Поэтому планируется, что такие мероприятия будут проходить в разных регионах страны.

По её словам, таким образом создаётся сообщество ветеранов-единомышленников, которые могут общаться, объединяться и обмениваться опытом.

«Будущее России за ветеранами спецоперации. Именно они станут опорой государства, будут занимать ключевые посты, воспитывать новое поколение и творить историю страны», — отметила Цивилёва.

Второй форум ветеранов спецоперации проходит с 14 по 17 января. В нём принимают участие более 400 демобилизованных бойцов, а также социальные координаторы и руководители региональных филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря заявил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся Россия. Российский лидер отметил, что солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

Ранее Путин заявил, что страна отдаёт должное стойкости всех бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. По его словам, все военные вне зависимости от национальности сражаются за Россию. Путин подчеркнул, что заинтересованность в судьбе Родины и готовность защищать её являются отличительными чертами русского народа.