Москва, 16 января, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Искреннее желание обеспечить развитие и процветание своему городу или посёлку запускает процесс преображения и укрепления всей страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 января на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.

Сергей Савостьянов/ POOL/ РИА Новости

Он отметил, что любовь к малой родине — это очень личное и тёплое чувство, обладающее вместе с тем громадной созидательной силой. Преображение и укрепление России, её уверенное движение вперёд, её позиция в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест.

«Для тех мест, где родился, где прошло детство, где сейчас живут твои близкие, твоя семья, твои друзья, земляки. Со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, посёлка, района», — сказал глава государства.

Путин добавил, что это созвучно словам известной всем песни «С чего начинается Родина».

Как сообщало ИА Регнум, открывая совещание, Путин отметил, что работа на местных уровнях самая сложная, так как муниципалитетам приходится напрямую взаимодействовать с людьми, решать их вопросы. Он заявил, что муниципалитеты должны активнее участвовать в формировании общенациональной повестки развития, в работе таких площадок, как Госсовет.