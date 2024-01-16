Брюссель, 16 января, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Страны Европы должны помочь Киеву отправить на фронт украинских беженцев, заявил 16 января эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, выступая на пленарной сессии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«(Глава киевского режима Владимир) Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли», — сказал он.

Мадисон отметил, что в европейских странах «есть около 800 тыс. человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны, как трусы».

Евросоюз должен помочь Киеву и с вооружением, и с возвращением мужчин, чтобы те «боролись и победили в этом конфликте», заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Зеленский заявлял о том, что украинское командование просит дополнительно призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек. А 25 декабря в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации.

В новом законопроекте о мобилизации киевские власти намерены отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов от службы в ВСУ гражданских прав: доступа к государственным услугам, оформления документов. Кроме того, в ряды военных намерены призывать и женщин. Отсрочка положена только беременным и матерям детей до трёх лет.