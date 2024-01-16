Рим, 16 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома» стал бывший капитан команды Даниеле Де Росси. Об этом 16 января сообщила пресс-служба команды.

IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Даниеле Де Росси

Отмечается, что «Рома» подписала с 40-летним специалистом контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

В настоящее время «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 29 очков после 20 матчей.

Де Росси выступал за «Рому» в качестве игрока с 2002 по 2019 год. Он провёл 616 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 60 результативных передач. В составе команды он дважды выиграл Кубок Италии и один раз стал обладателем суперкубка страны. В составе сборной Италии Де России стал чемпионом мира 2006 года, серебряным призёром Евро-2012 и бронзовым призером Олимпиады-2004.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Рома» объявила об увольнении с поста главного тренера Жозе Моуринью, который возглавлял команду с мая 2021 года. Под его руководством команда в 2022 году выиграла Лигу Конференций, а спустя год дошла до финала Лиги Европы.