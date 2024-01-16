Москва, 16 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Главный офис банка «Тинькофф» перенесёт место регистрации с острова Кипр на остров Русский на Дальнем Востоке, переезд состоится в первой половине 2024 года, сообщил глава банка Станислав Близнюк.

Роман Пименов/ТАСС

«Все процедуры редомициляции, они достаточно оперативно должны пройти — думаю, что в рамках первого — начала второго квартала это должно произойти. Потом акционеры попробуют вернуться к вопросу, стоит выплачивать дивиденды либо нужно потратить их на развитие», — заявил Близнюк.

К такому решению руководство банка подтолкнуло то, что компании, зарегистрированные в недружественных странах, считаются в РФ недружественными нерезидентами, даже если бизнесом владеют россияне и работа ведётся внутри страны. В частности, они не могут перечислять дивиденды акционерам или производить выплаты от операционных компаний в пользу материнской.

Как сообщало ИА Регнум,ЕС ввёл санкции в отношении ряда российских банков, в их числе и «Тинькофф». После введения рестрикций банк «Тинькофф» вынужден был прекратить денежные переводы в Турцию. Для него заморозили SWIFT-переводы.