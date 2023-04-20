Москва, 20 апреля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля поручил муниципальным чиновникам с должной теплотой и заботой оказывать помощь коллегам из новых регионов при интеграции субъектов.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских, условиях и регионального, и муниципального управления, и нужно с теплотой, заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь», — отметил президент.

Также глава государства подчеркнул, что местные власти должны находиться в постоянном контакте с жителями новых регионов, а также обращать внимание на их запросы, быстро реагировать на вопросы, требующие решения.

В ходе заседания Владимир Путин также отметил важность знания потребностей каждой семьи участников специальной военной операции, чтобы «наши воины были спокойны за своих детей, жён, родителей».