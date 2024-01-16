Киев, 16 января, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Украинская армия уже не может продолжать боевые действия, а соседние страны объявили государству полную «блокаду». Это делает идею главы киевского режима Владимира Зеленского о реализации «формулы мира» абсолютно нереализуемой. Такое мнение высказал политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эксперт отметил, что власти настойчиво заявляют о том, что Украина продолжит воевать, якобы этого хочет «украинское сообщество». При этом они сами осознают, что продолжение военного конфликта невозможно.

«Формула мира Зеленского — это фантазии. Воевать уже невозможно, нечем. У вас нет денег, мужчины не хотят идти на фронт, а те, которые пошли, уже кончились», — заявил Олег Соскин.

Политолог считает, что состояние ВСУ, истощение сил и ресурсов накладывается на жесткую позицию по отношению к Украине соседних с ней стран, которые фактически объявили ей блокаду.

«Украина находится в блокаде, всё разрушено. Румыния ведёт блокаду, Молдавия тоже готова все заблокировать. Конфликты начались на приднестровской границе. Польша, Словакия всё заблокировали. Эмбарго наложено, запрет на вывоз украинской продукции, торговая война с Венгрией, геополитическая, этническая война», — перечислил эксперт «беды» Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась и ВСУ стали сдуваться. По словам главы государства, у Киева заканчиваются боеприпасы, потому что снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производят по 14 тыс. в месяц. Россия нарастила выпуск снарядов и продолжит это делать, причём кратно, добавил Путин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские военные в случае, если у них закончится оружие, будут сражаться лопатами. Об этом он сказал американскому телеканалу ABC News.

Переговоры по конфликту на Украине, если они и состоятся, будут не на основе «формулы мира» Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации. О таком варианте событий рассказал «РИА Новости» источник в Москве.