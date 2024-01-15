Киев, 15 января, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Швейцарию ведёт к ещё большему конфликту — невозможно вести переговоры о мире без представителей российской стороны. Об этом сказал политолог, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам аналитика, поездка Зеленского в Швейцарию «породит страшный конфликт в политическом сообществе».

«Швейцария — ещё более нейтральная страна, чем Австрия. Без высокопоставленных представителей России дипломатические контакты в Давосе не представляются возможными», — считает Соскин.

Политолог пояснил, что никакие страны в этой так называемой «формуле мира» Зеленского не хотят участвовать, потому что в этом «бессмысленно участвовать».

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня. Руководство Берна положительно восприняло предложение Киева. Об этом рассказала президент Швейцарской конфедерации Виола Амхерд.

Зеленский так называемую «формулу мира» представил в ноябре 2022 года. Она предполагает в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые вышли из её состава в 2022 году. В Москве ранее называли требования Киева неадекватными и нереалистичными. «Формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе, подчёркивали в МИД РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что обсуждение «формулы мира» — это разговоры ради разговоров.