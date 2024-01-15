Москва, 15 января, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы запретил распространять вакансии «только для славян» и выявил в таких объявлениях о найме дискриминацию соискателей работы по национальному признаку, запрещённую законом.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети «ВКонтакте», о вакансиях, открытых «только славянам», запрещенными к распространению», — рассказали в суде «РИА Новости».

Суд рассмотрел дело по иску прокуратуры. Объявления «только для славян» работодатели разместили для поисков сотрудников на стройку, в пекарню и магазин одежды.

Как сообщало ИА Регнум, мигрантов в РФ обязали оповещать МВД о начале работы в России начиная с 7 января 2024 года. Приезжие в РФ обязаны предоставить патент на работу в течение двух месяцев с его получения. К уведомлению необходимо приложить копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг.