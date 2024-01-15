Уагадугу, 15 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Попытка госпереворота предотвращена в Буркина-Фасо, сорвано покушение на временного президента Ибрагима Траоре. Об этом сообщает портал Qactus.

Павел Бедняков/РИА Новости Ибрагим Траоре

По данным портала, очередной переворот планировал дядя предыдущего временного президента страны Поля-Анри Сандаого Дамибы. Дамиба пришёл к власти в результате переворота в январе 2022 года и был свергнут в сентябре того же года.

Заговорщики планировали убить Траоре. Они намеревались устроить взрыв в президентской резиденции, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, Траоре возглавлял группу военных, сместивших Дамибу с поста президента 30 сентября 2022 года. Военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности. Спустя две недели Национальное собрание Буркина-Фасо объявило Траоре президентом переходного периода.

В сентябре 2023 года сообщалось о предотвращении в Буркина-Фасо очередной попытки госпереворота и аресте заговорщиков.