Уагадугу, 28 сентября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Власти Буркина-Фасо в Африке 26 сентября предотвратили попытку государственного переворота. Об этом без подробностей сообщило агентство Reuters.

Africom.mil Солдаты Буркина-Фасо

«Попытка была предотвращена службами безопасности и разведки», — написало издание.

Отмечается, что некие военные офицеры и их сторонники планировали дестабилизировать ситуацию в стране. Власти Буркина-Фасо пояснили, что якобы они хотели напасть с «темным намерением на институты республики и погрузить страну в хаос».

Зачинщики арестованы, расследование и обыски продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, для коллективной безопасности лидеры стран Мали, Буркина-Фасо и Нигера создают союз Сахеля.

Как минимум 20 человек погибли в результате нападения, предположительно, боевиков-джихадистов в Восточно-Центральной области Буркина-Фасо.

Осенью 2022 года в Буркина-Фасо произошёл государственный переворот, совершенный группой военных. Президент страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба был отстранен от власти.