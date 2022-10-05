Уагадугу, 6 октября, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Возглавивший группу сместивших президента Буркина-Фасо военный лидер, капитан Ибрагим Траоре был официально назначен главой государства. Об этом 5 октября сообщает Agence France-Presse (AFP).

TUBS Буркина-Фасо

«Капитан Ибрагим Траоре был назначен президентом Буркина-Фасо в среду», — сказано в сообщении.

Напомним, 30 сентября группа военных совершила в Буркина-Фасо государственный переворот и отстранила от власти президента переходного периода страны полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу.

Кроме того, было объявлено о приостановлении действия конституции страны и роспуске правительства. В стране запрещена любая политическая деятельность, её границы закрыты на неопределённый срок.