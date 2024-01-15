Мельбурн, Австралия, 15 января, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов одержал победу над представителем Германии Даниэлем Альтмайером в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 4 часа 5 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Maksim Konstantinov/Global Look Press Карен Хачанов

Хачанов 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника десять эйсов, три ошибки на подаче и четыре реализованных брейков из 11.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча Алехандро Табило (Чили) — Александр Ковачевич (США).

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв победил бразильца Тьяго Уайлда в матче первого круга Australian Open со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Соперники провели на корте 3 часа 42 минуты. Рублёв 21 раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 23.