Москва, 14 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Российский боксёр в полутяжёлом весе Артур Бетербиев, который является чемпионом мира по боксу по версиям WBC (Всемирный боксерский совет), WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация), выбрал правильную тактику и практически не оставил шансов на победу британскому спортсмену Каллуму Смиту. Об этом 14 января заявил тренер боксёра Нурипаша Талибов.

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Он признался, что доволен, как Бетербиев провёл бой, хотя ожидал от британца больше, суда по его предыдущим поединкам.

«Но Артур не дал ему ничего сделать, он очень грамотно построил бой и всё сделал очень чётко. Он не бросался на соперника, видел все его действия, всё успевал и очень мощно бил», ― рассказал в беседе с «РИА Новости» тренер.

Талибов подчеркнул, что шансов у соперника практически не было.

Он добавил, что Бетербиев знает, для чего боксирует, у него нет проблем с мотивацией, поэтому ему надо только правильно в функциональном плане подойти к матчу и выбрать грамотную тактику.

Бой Бетербиева генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко назвала фантастическим.

«Наш боксёр не оставил вообще никаких шансов своему оппоненту. Артур, ты снова лучший», ― написала она в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Бетербиев 13 января в Канаде техническим нокаутом в седьмом раунде победил Смита и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBO в полутяжёлом весе. Первоначально поединок должен был состояться 19 августа 2023 года, однако его перенесли из-за проблем со здоровьем у российского боксёра.

В седьмом раунде Бетербиев два раза за несколько секунд отправил оппонента в нокдаун, и после этого угол Смита выбросил полотенце.

На счету 38‑летнего россиянина теперь 20 побед (20 нокаутом) и ни одного поражения. Он в восьмой раз успешно защитил звание чемпиона мира по версии IBF, в четвертый — по версии WBC и во второй — по версии WBO.