Махачкала, 14 января, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Компания «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ») попросила владельцев майнинг-ферм в Дагестане отключить их оборудование на период холодов из-за перегрузок электросетей и угрозы нарушения энергоснабжения, говорится в обращении, опубликованном организацией в своём Telegram-канале.

(сс) CWitte Без света

«Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения!» — сказано в тексте.

В компании отметили, что особенно сложная ситуация наблюдается в нескольких микрорайонах Махачкалы. В «Дагэнерго» считают, что нагрузку на электросеть вызывают именно майнинговые фермы. К такому выводу в организации пришли, обнаружив резкие скачки потребления энергии в короткие промежутки времени.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошёл системный сбой в энергоснабжении, который привёл к массовому отключению электроэнергии в этих странах. Председатель совета директоров ПАО «Европейская электротехника» Сергей Дубенок, комментируя возможные причины случившегося, допустил, что проблему мог спровоцировать активный майнинг криптовалют.