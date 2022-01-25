Астана, 25 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Массовое отключение электроэнергии, произошедшее в Узбекистане, Киргизии и на юге Казахстана, может быть следствием активного майнинга криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Сергей Дубенок. Комментируя возможные причины ЧП, он также отметил:

Xiangfu Ферма. Майнинг

«Судя по всему, отключение электроэнергии происходило в следующем порядке — Киргизия, Казахстан, Узбекистан. Анализируя происходящую картину, мы можем сделать следующий вывод: скорее всего, блэкаут произошел из-за состояния сетей, которые обеспечивают электроснабжение этих стран. То есть здесь либо не сработала релейная защита, которая обеспечивает реакцию в случае каких-либо проблем на участке сети, и, как следствие, отключения стали происходить незапланированно. Либо релейная защита сработала штатно, но не сработали сами выключатели, которые должны были обесточить проблемные участки сети.

Аналогичная ситуация произошла в Москве около 15 лет назад, на подстанции Чагино. Там релейная защита сработала правильно и вовремя, но автоматические выключатели не смогли разорвать электрическую дугу. Это произошло из-за экономии на самом аппарате, который не был рассчитан на такие высокие нагрузки. Такой вариант развития событий встречается часто.

Есть также версия, связанная не с состоянием сетей, а с ростом количества потребителей. За последние несколько лет в этих странах на самом деле наблюдалось активное развитие экономики. В этой связи можно предположить, что нагрузка на электросети существенно выросла. Кроме того, в этих странах, в первую очередь в Казахстане, активно проводится майнинг криптовалют, потребление электроэнергии при котором очень высоко.

Построены эти сети преимущественно в советские времена, а уровень квалификации обслуживающих организаций, финансирование эксплуатационных мероприятий, вероятно, были недостаточны. Как следствие, сети, работающие с перегрузкой, начали изнашиваться намного быстрее, чем предусмотрено проектной документацией, и их элементы начали выходить из строя.

Достаточно 8−10% нарушения межгосударственной сети, чтобы электростанции перестали справляться с той нагрузкой, которая на них локально ложиться. И они по цепочке начинают все отключаться. При этом в Казахстане еще отключилась 500-киловольтная ЛЭП, которая соединяет север и юг страны. Это повлекло невозможность передачи электроэнергии из России. То есть указанные регионы остались в ситуации, когда используется только локальная генерация, а генерирующие мощности оказались отрезаны от потребителей.

Выход из этого положения видится в том, что нужно более вдумчиво подходить к созданию новых и эксплуатации существующих сетей. Для этого нужно поднимать уровень эксплуатирующих организаций. В данном конкретном случае полное восстановление электроснабжения может занять до 48 часов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ташкенте (Узбекистан) из-за отключения электричества останавливали метро. Крупное отключение электроэнергии подтвердили в министерстве энергетики Узбекистана. В министерстве энергетики Узбекистана подтвердили перебои с электричеством в Казахстане и Киргизии.

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