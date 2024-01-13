Хайфа, Израиль, 14 января, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Тысячи человек, принявшие участие в антиправительственном митинге в израильском городе Хайфа, потребовали сменить премьер-министра или провести досрочные выборы, сообщило 13 января издание Times of Israel.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хайфа

«Тысячи демонстрантов призывают к досрочным выборам для замены премьер-министра Биньямина Нетаньяху на акции протеста в Хайфе», — говорится в материале.

Отмечается, что эта демонстрация, организованная движением People’s Protest Haifa, стала второй крупнейшей антиправительственной акцией протеста с 7 октября, вооружённые группировки палестинского движение ХАМАС вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, проникнув в близлежащие израильские населённые пункты и на военные объекты.

Как передавало ИА Регнум, 13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по прошествии 100 дней с начала вооружённой конфронтации объявил о продолжении военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа с целью уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС. Он подчеркнул, что израильские военные продолжат боевые действия, пока палестинское движение не будет уничтожено, а удерживаемые ХАМАС заложники — освобождены.