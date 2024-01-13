Киев, 13 января, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжат наносить удары по объектам на территории Украины с использованием крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом 13 января заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Radio NV.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Они могут запустить Х-22, <…> это ракета с почти тонной взрывчатки, она очень быстрая. «<…> Есть вероятность того, что будут запуски «Кинжалов», — сказал он.

По словам эксперта, у российских военных имеются все возможности и ресурсы для трёх-четырёх массированных воздушных ударов ежемесячно, целями которых являются украинские военные объекты и предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ночь на субботу нанесли удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды и дроны. По его словам, цели удара удалось достичь, а все назначенные объекты поразить.

В Минобороны 12 января заявили, что российские военные за неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники, по военной инфраструктуре Украины. Целями стали предприятия, производившие, модернизировавшие и ремонтировавшие самолёты, дроны, бронетехнику, пусковые установки ракетные комплексы и артиллерийские системы ВСУ.

В российском оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что наносят удары исключительно по военным объектам.