Тайбэй, 13 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. На выборах главы администрации Тайваня лидерство сохраняет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ, выступающий за независимость острова. По последним данным, он заручился поддержкой почти 3,4 млн избирателей. Это 40%. Об этом свидетельствуют результаты подсчёта голосов с избирательным участков, трансляцию которого ведут в режиме реального времени.

RITCHIE B. TONGO/ЕРА/ТАСС Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ во время голосования на выборах

Следом идёт кандидат от оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Хоу Юи. У него более 2,78 млн голосов, или 32,5%. Замыкает список кандидат от Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Ему свои голоса отдали более 2,3 млн избирателей (это 27,2%).

Пока неизвестно, какое количество бюллетеней обработали специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня на Тайване открылись утром 13 января.

Ожидается, что в голосовании примут участие 19,5 млн человек. Желающие проголосовать получили три бюллетеня: для выбора главы администрации, для голосования за кандидата в депутаты парламента, для голосования по партийным спискам.

Голосование продлится в течение восьми часов, закроются же избирательные участки уже в 16:00 по местному времени (11:00 мск). Его результаты будут известны уже этим вечером, второй тур голосования не предусмотрен.

За пост главы администрации Тайваня борются три кандидата: 64-летний Лай Циндэ, 66-летний Хоу Юи от оппозиции и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской партии.

Все претенденты на пост главы тайваньской администрации уже пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за понравившегося кандидата.