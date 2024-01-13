Тайбэй, 13 января, 2024, 13:39 — ИА Регнум. На выборах главы администрации Тайваня свои голоса в пользу понравившегося кандидата отдали все три претендента на этот пост. Они проголосовали утром 13 января на участках в разных городах острова, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Johannes Neudecker/Global Look Press

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ проголосовал на участке в городе Тайнань, мэром которого он был в 2010–2017 годах. Он призвал жителей острова активно принять участие в выборах.

Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи проголосовал в Синьбэе, а кандидат в его заместители Чжао Шаокан отдал свой голос на участке в одной из школ Тайбэя. Хоу Юи отметил, что активное голосование с самого раннего утра показывает демократичность выборов на Тайване.

Третий кандидат — представитель основанной им же Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ вместе с супругой пришёл на участок в одной из школ Тайбэя. В беседе с журналистами он заявил, что надеется на хорошую явку.

Как сообщало ИА Регнум, избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня на Тайване открылись утром 13 января.

Ожидается, что в голосовании примут участие 19,5 млн человек. Желающие проголосовать получили три бюллетеня: для выбора главы администрации, для голосования за кандидата в депутаты парламента, для голосования по партийным спискам.

Голосование продлится в течение восьми часов, закроются же избирательные участки уже в 16:00 по местному времени (11:00 мск). Его результаты будут известны уже этим вечером, второй тур голосования не предусмотрен.

За пост главы администрации Тайваня борются три кандидата: 64-летний Лай Циндэ, 66-летний Хоу Юи от оппозиции и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской партии.

США заявили, что после проведения на острове выборов намерены направить на Тайвань неофициальную делегацию. Как пояснил представитель американской администрации, визит американской делегации не противоречит политике «одного Китая», а цель отправления заключается в том, чтобы донести до избранного кандидата важность сохранения неофициальных отношений.