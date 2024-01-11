Вашингтон, 11 января, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены направить свою делегацию на Тайвань после проведения на острове 8-х президентских выборов, которые запланированы на 13 января, заявил в ходе брифинга представитель американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

«Мы намерены направить неофициальную делегацию после выборов. Пока мы не можем подтвердить сроки визита делегации и её состав, некоторые вопросы до сих пор прорабатываются», — заявил чиновник, отметив, что США, учитывая неофициальные отношения с Тайванем, часто посылает на Тайбэй неофициальные делегации.

По словам представителя, визит американской делегации на Тайвань не противоречит политике «одного Китая», а цель отправления заключается в том, чтобы донести до избранного кандидата важность сохранения неофициальных отношений.

Как передавало ИА Регнум, в конце прошлого года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе новогоднего обращения к китайскому народу назвал исторической необходимостью воссоединение Тайваня с Китаем. Об этой цели, согласно данным телеканала NBC, Си Цзиньпин прямо заявил президенту США Джо Байдену во время ноябрьского саммита в Сан-Франциско. В рамках беседы китайский лидер подчеркнул, что не собирается применять для этого силу.