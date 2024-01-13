Тайбэй, 13 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Полиция города Гаосюн на Тайване задержала женщину после того, как её маленькая дочь случайно порвала бюллетень для голосования на выборах главы администрации, сообщает Центральное информационное агентство острова.

RITCHIE B. TONGO/ЕРА/ТАСС

«Полиция задержала мать и дочь для выяснения обстоятельств, дело направили в прокуратуру»,— говорится в материале.

Женщина рассказала, что взяла дочь с собой на избирательный участок. Поскольку ребёнку не было шести лет, она провела её на избирательный участок с согласия сотрудников. Девочка случайно повредила бюллетень, потянув его из рук матери.

Согласно закону, уничтожение избирательного бюллетеня на Тайване карается штрафом от 160 до $1,6 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов парламента Тайваня открылись утром 13 января. После закрытия избирательных участников начнётся ручной подсчет бюллетеней. Ожидается, что в голосовании примут участие 19,5 миллиона человек. Избиратели на участке получили три бюллетеня: для выбора главы администрации, для голосования за кандидата в депутаты парламента, для голосования по партийным спискам.

Так, за пост главы администрации Тайваня поборются 64-летний Лай Циндэ, 66-летний Хоу Юи от оппозиции и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской партии.