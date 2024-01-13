Пекин, 13 января, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Материковый Китай всё больше склоняется к воссоединению с Тайванем на фоне усиления Вашингтоном подрывной деятельности на острове, при том что ни США, ни Япония никогда не согласятся на полное воссоединение острова с материком. Об этом 13 января заявил профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй.

«Ни США, ни Япония не согласятся на полное воссоединение Тайваня с Китаем, будь то мирное или военное воссоединение, и в отсутствие лучших вариантов Штаты и Япония будут считать Тайвань «захваченным» и поддерживать статус-кво», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

В то же время, как отметил эксперт, поддерживание США и Японией статуса-кво не значит, что они не будут пытаться оказаться влияние на Тайвань, для чего они будут использовать антикитайскую пропаганду, чтобы превратить Тайвань «в антикитайский плацдарм», а также наращивать вывод с Тайваня богатств и приоритетных отраслей острова.

В результате этого молодёжь на Тайване не будет видеть будущего с материковым Китаем, пояснил Чжао Хунвэй.

«Фактически, сравнивая развитие двух берегов Тайваньского пролива в последние годы, можно отметить, что молодёжь на Тайване всё больше теряет надежду, и под контролем общественного мнения со стороны руководства острова многие люди начали ненавидеть материк и готовы участвовать в разведывательной деятельности в материковом Китае в интересах США и Японии», — уточнил он.

По словам эксперта, в случае воссоединения, в будущем эти люди эти люди станут огромной скрытой угрозой.

«США увидели, как мировой финансовый центр Гонконг был разгромлен в беспорядках, и они были очень воодушевлены, поэтому сейчас Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что, в свою очередь, заставляет материковый Китай ощущать неотложность вопроса воссоединения», — добавил Чжао Хунвэй.

В результате для Пекина возникает дилемма в этом вопросе, так как если он использует силу, то попадёт в подготовленную США ловушку, так как остров будет разрушен, а против материкового Китая Вашингтон введёт тщательно подготовленные санкции, отметил эксперт.

Он уточнил, что в случае неприменения силы, Тайвань тоже разрушат и другой берег Тайваньского пролива станет штабом врага для Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала тайваньский вопрос важнейшим из коренных интересов для Китая и первой «красной линией» в отношениях с США, которую пересекать нельзя. Дипломат подчеркнула, что этот вопрос является внутренним делом Китая, а выборы на Тайване — местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства.

По данным телекомпании NBC News, 21 декабря 2023 года председатель КНР Си Цзиньпинпрямо заявил президенту США Джо Байдену о намерении воссоединить Тайвань с материковым Китаем.