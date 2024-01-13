В Европе заявили о новой зависимости от России
Глава Yara Холзетер: Европа стала зависеть от удобрений и продовольствия из РФ
Осло, 13 января, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Европа, помимо энергетических ресурсов из России, впала в зависимость от российских удобрений и продовольствия, сообщает новостной сайт Euractiv со ссылкой на заявление президента норвежской химической компании Yara Свейна Торе Холзетера.
По утверждениям главы организации, РФ якобы использует эти направления как оружие против Европы. Он назвал 2024 год решающим для ЕС и призвал стимулировать европейских фермеров, а также создавать условия для финансирования промышленности.
Кроме того, Холзетер отметил, что отказ Европы от российских энергоресурсов привёл к огромным издержкам для домохозяйств и организаций в странах ЕС.
По информации Евростата, импорт азота в Евросоюз с июля 2022 года по июнь 2023-го увеличился на 34% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Помимо этого, по оценкам учреждения, Россия поставила в Европу почти треть всей мочевины, ввезённой на континент.
Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не сокращала поставки газа в ЕС, и спад связан с решением самих европейских стран. Он также назвал нехватку голубого топлива в Европе проблемой континента, а не Москвы.
Глава государства напомнил, что не Россия, а Польша закрыла газопровод Ямал ― Европа. При этом вторую ветку трубопровода перекрыла Украина.
Кроме того, по словам Путина, Германия как потребитель российского газа не стремится вновь открывать «Северный поток ― 1». Президент добавил, что обе ветки этого газопровода, скорее всего, взорвали США.