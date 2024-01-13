Осло, 13 января, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Европа, помимо энергетических ресурсов из России, впала в зависимость от российских удобрений и продовольствия, сообщает новостной сайт Euractiv со ссылкой на заявление президента норвежской химической компании Yara Свейна Торе Холзетера.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

По утверждениям главы организации, РФ якобы использует эти направления как оружие против Европы. Он назвал 2024 год решающим для ЕС и призвал стимулировать европейских фермеров, а также создавать условия для финансирования промышленности.

Кроме того, Холзетер отметил, что отказ Европы от российских энергоресурсов привёл к огромным издержкам для домохозяйств и организаций в странах ЕС.

По информации Евростата, импорт азота в Евросоюз с июля 2022 года по июнь 2023-го увеличился на 34% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Помимо этого, по оценкам учреждения, Россия поставила в Европу почти треть всей мочевины, ввезённой на континент.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не сокращала поставки газа в ЕС, и спад связан с решением самих европейских стран. Он также назвал нехватку голубого топлива в Европе проблемой континента, а не Москвы.

Глава государства напомнил, что не Россия, а Польша закрыла газопровод Ямал ― Европа. При этом вторую ветку трубопровода перекрыла Украина.

Кроме того, по словам Путина, Германия как потребитель российского газа не стремится вновь открывать «Северный поток ― 1». Президент добавил, что обе ветки этого газопровода, скорее всего, взорвали США.