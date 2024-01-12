Москва, 12 января, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Хирург-онколог, замдиректора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский заявил 12 января, что число пациентов, заболевших раком, увеличилось из-за улучшившейся диагностики и возросшей продолжительности жизни. Но, как подчеркнул врач, говорить при этом, что рак молодеет, неверно.

Михаил Воскресенский /РИА Новости

«Увеличивается общее число пациентов, страдающих злокачественными опухолями. Пожилых в большей степени, молодых в меньшей степени. Это равномерный рост во всех возрастных группах», — заявил Петровский «РИА Новости».

Он пояснил, что рост фиксируется не из-за массовой заболеваемости, а прежде всего из-за высокого уровня развития здравоохранения и общества. Петровский отметил, что онкология чаще всего развивается у пожилых людей, поэтому чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше заболеваний диагностируют. Средний возраст заболевшего превышает 60 лет, уточнил Петровский.

По его словам, ещё одна причина роста заключается в развитии скрининговых программ, благодаря которым выявляется больше опухолей, в том числе на ранних стадиях. Скрининг позволяет диагностировать и те опухоли, которые могли бы не развиться, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, американские учёные отметили активный рост случаев заболевания раком в мире среди молодежи, прежде всего в США, Западной Европе и Австралии. Исследования показали резкий рост в мире числа раковых больных возрастом до 50 лет. Так, за последние 20 лет в США стали выявлять раковые заболевания на 12,8% чаще. Учёные не определили, связано ли это с чем-то в пище или лекарствах, однако установили связь между избыточным весом и развитием некоторых видов рака.