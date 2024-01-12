Москва, 12 января, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Роскомнадзор выявил за 2023 год 43 млн мобильных номеров, оформленных с нарушениями требований о предоставлении сведений. Как стало известно 12 января, операторам связи осталось внести данные ещё по миллиону номеров.

РИА Новости

«Всего выявлено 43 млн номеров с нарушениями, из которых по 42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения», — сообщили «РИА Новости» со ссылкой на РКН.

Ведомство разработало специальную систему, в которую операторы связи предоставили данные о 351,1 млн номеров — все абонентской базы страны.

Кроме того сообщается, что с сентября по декабрь 2023 года мобильные операторы прервали обслуживание более чем 600 тыс. несоответствующих требованиям номеров. Для пресечения распространения сим-карт без идентификации личности в 2022 и 2023 годах Роскомнадзор и МВД изъяли более 78 тыс. серых сим-карт.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа 2023 года стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать около 7 млн сим-карт с неактуальными персональными данными. Как заявлял гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков, несмотря на внушительный объём серых сим-карт, их по-прежнему можно без проблем приобрести без удостоверения личности. Роскомнадзор потребовал от операторов заблокировать номера абонентов с неактуальными данными.

В соответствии с правилами, оператор уведомляет абонента о необходимости подтвердить персональные данные в течение 15 дней через «Госуслуги», приложение оператора или в салоне связи. В противном случае номер блокируется. Оператор должен подтвердить фамилию, имя и отчество абонента, дату рождения и паспортные данные. Это требование действует с 2018 года, а с 2021 года необходимо передавать сведения о пользователях корпоративных сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации. С того же года в России действует запрет на продажу сим-карт в нестационарных торговых объектах.