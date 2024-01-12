Усолье-Сибирское, Иркутская область, 12 января, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Четверо несовершеннолетних совершили нападение на продавца в супермаркете в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, сообщили 12 января в пресс-службе регионального управления МВД.

ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошёл 5 января. Специалист службы безопасности супермаркета обратился в полицию и рассказал, что из магазина похитили алкогольную продукцию, напав на продавца с помощью распыления газового баллончика.

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Личности подозреваемых в разбойном нападении установили, используя находящиеся в магазине камеры видеонаблюдения.

«Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей города Усолья-Сибирского в возрасте от 15 до 17 лет. Двое подростков, испугавшись охраны, скрылись. Кроме того, один из подростков, распылил перцовый баллончик в лицо продавца», — сообщили в ведомстве.

Подростков задержали. МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК России.