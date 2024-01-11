Донецк, 11 января, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Три человека получили ранения при обстреле северо-запада Донецка со стороны ВСУ. Как стало известно 11 января, украинские войска обстреляли Куйбышевский район города.

Даниил Пионтковский/ТАСС

«Есть информация минимум о трёх раненых, данные уточняются», — заявили в экстренных службах города.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, одним из пострадавших оказался водитель автобуса, его госпитализировали. ВСУ выпустили по району 20 реактивных снарядов.

Как сообщало ИА Регнум 9 января, при обстреле донецкой Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мэр города Иван Приходько заявил, что ВСУ обстреляли посёлок шахты «Кочегарка». Помимо этого, в результате обстрела жилого массива «Строитель» в Никитовском районе Горловки получила ранения одна мирная жительница.