Москва, 25 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Две новые поликлиники в районах Бирюлево Восточном и Отрадном приняли первых пациентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Кроме того, Сергей Собянин уточнил, что в 2023 году в столице открыли 13 новых поликлиник.

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«В здании на ул. Элеваторная, д. 15 начали работу филиалы городской поликлиники №52 и детской №23. Расположили их в разных блоках. Новый корпус на ул. Декабристов, д. 39, стр. 1 построили при поликлинике №110. Соединили его с главным зданием переходом», — написал Собянин.

«Оба медучреждения возвели по новому московскому стандарту. Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали все до мелочей. В поликлиниках будут принимать все необходимые специалисты, в их распоряжении — медицинское оборудование последнего поколения», — добавил мэр. Сергей Собянин подчеркнул, что больше 50 тыс. горожан получат высококлассную медицинскую помощь и самые современные виды диагностики рядом с домом.