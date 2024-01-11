Тобольский район, Тюменская область, 11 января, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 10 января признался, что остался не очень доволен поездкой на снегоболотоходе «Хищник» и призвал доработать машину.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям бы обратился, ну, машину надо, конечно, доводить до ума. Они производят… руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — ответил Песков на вопрос журналиста о впечатлениях от поездки на снегоболотоходе.

Также пресс-секретарь назвал недоработку машины примером проблемы, с которой надо бороться. По его словам, для развития необходима качественная конкуренция.

Как передавало ИА Регнум, 10 января информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что Владимир Путин выбрал снегоболотоход «Хищник», производимый в Тобольском районе региона, для поездки по Анадырю. Там уточнили, что эти внедорожники собираются на двух площадках.