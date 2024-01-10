Анадырь, 10 января, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Культ матери в российской семье оправдан, однако не стоит забывать о важной роли мужчины. Об этом 10 января в ходе общения с жителями Анадыря во время рабочей поездки на Чукотку заявил президент России Владимир Путин.

Виталий Аньков /РИА Новости

«Всё-таки основную тяжесть рождения, воспитания, поднятия на ноги ребёнка несёт на себе женщина, это прежде всего её труд, поэтому у нас в обществе культ мамы очень высокий и оправданно высокий», — сказал глава государства.

При этом он добавил, что влияние и значимость мужчины в семье чрезвычайно важны. Путин подчеркнул, что его впечатляют многодетные отцы, так как они являются добрыми, активными, работоспособными, но при этом скромными людьми.

«Просто такие мягкие по отношению к детям, просто идеальный пример такого настоящего мужика, уверенного, спокойного, работящего и любящего. Это, конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства», — заметил Путин.

Российский лидер пообещал рассмотреть предложение о распространении социальных гарантий на многодетных отцов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что рад тому, что в стране становится модным иметь много детей. По словам президента, в России растёт настрой на большую семью и государство должно поддерживать такие семьи и уже делает это.

В новогоднем обращении к россиянам глава государства пожелал всем российским семьям в 2024 году всего самого доброго. Он напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. По его словам, большая семья — это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу.