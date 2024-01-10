Анадырь, 10 января, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что рад тому, что в России становится модным иметь много детей. Об этом 10 января глава государства рассказал на встрече с жителями Чукотки в Анадыре.

«Радует то, что у нас становится модным иметь много детей», — сказал президент главе многодетной семьи.

По словам президента, в России растёт настрой на большую семью, и государство должно поддерживать такие семьи и уже делает это.

Российский лидер 10 января прилетел на Чукотку. В ходе рабочего визита президент также посетил тепличный комплекс семьи Макатровых.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», Путин заявил, что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье. Глава государства также подчеркнул, что нет ничего лучше, более ценного, чем семья, где растёт много детей.

Российский лидер также назвал безусловным приоритетом для государства поддержку семей с детьми. Он указал на то, что важно предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории России было действительно как в бумажном, так и в электронном виде.

Комментируя в ноябре демографическую ситуацию в России, Путин заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для всех российских народов. В этой связи президент напомнил, что эта традиция ещё недавно была в большинстве семей.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря Путин назвал детей и внуков самым большим подарком. Позднее, 21 декабря, глава государства дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

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