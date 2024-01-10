Москва, 10 января, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ольга Яковлева оказалась в больнице в Москве. К медикам она обратилась из-за плохого самочувствия, вызвав на дом карету скорой помощи.

Кадр из т/с «Хранимые судьбой». Реж. Валентина Пиманова. 2011. Россия Актриса Ольга Яковлева

В беседе с ТАСС Яковлева подтвердила свою госпитализацию.

82-летняя актриса поблагодарила поклонников за беспокойство о её состоянии.

По данным «Экспресс газеты», приехавшие на вызов врачи провели первичный осмотр и решили госпитализировать артистку. К тому моменту Яковлева уже жаловалась на острые приступы боли, слабость и кашель.

Уже в больнице Яковлева прошла необходимые более подробные обследования. В результате медики обнаружили у неё проблемы с кишечником, кисты в почках и воспалительный процесс. Состояние актрисы медики оценили как среднее.

Сама Яковлева, отвечая на вопрос о самочувствии, заявила, что «пока неизвестно». Что касается выписки, по её словам, врачи пока не называют сроков.

Ольга Яковлева известна как театральная звезда. В разные годы она работала в театре на Таганке, театре имени Маяковского. С 2004 года является актрисой труппы МХТ имени Чехова.

За время карьеры Яковлева снялась в более чем 30 кинопроектах. Это «Борис Годунов», «Дядя Саша», «Таня», «Хранимые судьбой», «Тяжёлый песок», «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», «За всё в ответе», «Бешеное золото».

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря экстренная госпитализация потребовалась актёру театра и кино Михаилу Боярскому. У него произошёл сердечный приступ. Состояние Боярского врачи оценили как средней тяжести.