Турция, 10 января, 2024, 08:47 — ИА Регнум. В провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщило 10 января турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сергей Фадеичев/ТАСС

По данным управления, землетрясение произошло в 6:35 мск в районе города Яйладагы. Очаг залегал на глубине 10,4 км.

Накануне, 9 января, управление сообщило о землетрясении магнитудой 4,1 в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки зафиксировали в 22:20 в районе Нурхак. Очаг залегал на глубине 6,97 км.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января в Японии произошло землетрясение магнитудой 6. Эпицентр находился в 98 км к северо-западу от города Дзёэцу. Общее число погибших в результате серии землетрясений в Японии, которые произошли 1 января, достигло 180 человек.