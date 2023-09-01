Кито, 1 сентября, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Более 50 охранников и сотрудников полиции захватили в заложники заключенные в шести тюрьмах Эквадора. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба национальной службы, занимающейся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Уточняется, что по данным на 18:00 по местному времени 31 августа (02:00 мск 1 сентября) в шести тюрьмах удерживаются в заложниках заключёнными семеро полицейских и 50 сотрудников тюремной службы безопасности и наблюдения.

Отмечается, что полицейские и охранники удерживаются членами преступных группировок в ответ на проведение в тюрьмах Эквадора обысков с целью изъятия у осуждённых запрещённых предметов. Кроме того, сообщается о бунте заключённых в тюрьме для несовершеннолетних в Кито, где начался пожар из-за действий заключённых.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по меньшей мере 31 человек стал жертвой столкновений в тюрьме эквадорского города Гуаякиль, еще 14 человек пострадали. Бунты в нескольких тюрьмах Эквадора вспыхнули 23 июля. В пяти учреждениях заключенные взяли в заложники около 90 сотрудников исправительной системы.

Власти вынуждены были ввести в тюрьмах Эквадора чрезвычайное положение. В начале апреля в провинции Гуяс в Эквадоре в тюрьме между бандами R7 и Los Lobos произошла перестрелка. В результате происшествия погибли три человека и ещё один получил ранения.