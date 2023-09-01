Кито, 2 сентября, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и охранной службы, захваченные в качестве заложников заключенными в нескольких тюрьмах Эквадора, благополучно освобождены. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба национальная пенитенциарная службы страны.

Busterrr Беспорядки в тюрьме

«50 сотрудников тюремной службы безопасности и наблюдения и семеро полицейских, которые удерживались в шести центрах лишения свободы, уже освобождены. Их осмотрели врачи для оценки состояния здоровья, их жизни вне опасности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ситуация в тюрьмах Эквадора находится под контролем властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудников охраны и полиции захватили заключённые в шести тюрьмах Эквадора и удерживали заложников с 31 августа. Предполагается, что захват заложников криминальными группировками мог стать ответом на обыски, проведённые в тюрьмах, с целью изъятия у осуждённых запрещённых предметов.

В Эквадоре бунты в нескольких тюрьмах вспыхнули 23 июля. В пяти учреждениях заключенные взяли в заложники около 90 сотрудников исправительной системы. В связи с обострением обстановки власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней.