Берлин, 9 января, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Начало переговоров между Россией и странами Запада по урегулированию конфликта на Украине допустил в 2024 году депутат бундестага Маттиас Моосдорф. Об этом политик заявил в беседе с изданием «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению Моосдорфа, в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США могут начаться переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта.

«Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире», — указал депутат бундестага.

По словам Моосдорфа, у действующего главы Белого дома Джозефа Байдена и у его администрации «руки по локоть в крови», в то время как люди во всём мире устали от украинского конфликта.

Президентские выборы в США назначены на ноябрь 2024 года. Эксперты не исключают победы Трампа, в случае если он станет кандидатом в президенты от Республиканской партии. Рейтинг экс-лидера США в декабре составил 47%, тогда как у Байдена показатель популярности держится на уровне 43%. При этом экс-президент США пользуется большей, чем действующий глава государства Байден, популярностью сразу в семи так называемых «колеблющихся штатах».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер, Украина может потерять в течение года большие территории и предпримет попытку втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией.