Вашингтон, 14 декабря, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей, чем действующий глава государства Джозеф Байден, популярностью сразу в семи так называемых «колеблющихся штатах», сообщило 14 декабря издание The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведённый агентством «Блумберг» и компанией Morning Consult.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трамп опережает Байдена в Северной Каролине, Джорджии, Висконсине, Неваде, Мичигане, Аризоне и Пенсильвания. В среднем отрыв составляет 5,28%, при этом в Северной Каролине, по этим данным, он достигает 11%.

Опросы провели за несколько недель до начала внутрипартийных выборов, в ходе которых представители каждой из американских партий выберут, кто будет их кандидатом на президентских выборах в 2024 года, напомнили обозреватели издания.

Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Предполагается, что, как и в 2020 году, основными кандидатами станут Дональд Трамп и Джозеф Байден.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal опубликовала результаты предвыборного опроса в США, проведённого в период с 29 ноября по 4 декабря. По этим данным, рейтинг Трампа впервые превысил рейтинг Байдена. 47% респондентов заявили о готовности проголосовать за Трампа, Байдену готовы отдать свои голоса 43%.

В ноябре 2023 года The New York Times со ссылкой на проведённый опрос сообщала, что Трамп опережает Байдена в пяти «колеблющихся» штатах. Отрыв составил от 3% до 10%.