Лондон, 9 января, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Украина может потерять в течение года большие территории и предпримет попытку втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией. Такое заявление сделал 8 января директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для британского журнала Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению Бреммера, Украина в течение года будет фактически разделена на части, а её территориальные потери увеличатся. Аналитик указал, что сокрушительным ударом для Киева стало снижение материальной и политической поддержки со стороны США и стран Запада, а также нехватка людей в ВСУ.

«Киев пойдет на большие военные риски в этом году, включая новые удары по российской территории, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России и могут втянуть НАТО в конфликт» — такое развитие событий не исключил Бреммер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположил обозреватель чешского информационного портала IDNES Маттиас Мюллер, страх Украины остаться без оружия с истощением живых и технических сил начал сбываться, несмотря на некоторые первоначальные успехи в обороне. В армии Украины наблюдается очевидный упадок сил, в то время как у российской армии больше солдат, вооружения и боеприпасов.

В свою очередь, директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft (RS) указал, что Россия получает всё большее преимущество для переговоров с Украиной, поскольку военный и экономический баланс смещается в сторону Москвы.