Донецк, 9 января, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины терпят значительные потери в результате применения ВС России планирующих авиабомб и беспилотных летательных аппаратов, рассказали в интервью The New York Times бойцы Национальной гвардии Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Они посылают (планирующие бомбы. — Прим. ред.) по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолёт, будто открылись врата ада», — рассказал изданию один из военнослужащих 14-й бригады Нацгвардии, говоря о падении боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки.

Авторы материала отметили, что российские планирующие боеприпасы поражают в том числе и подземные укрепления. Кроме того, не менее серьёзную опасность для ВСУ представляют беспилотные летательные аппараты, создающие проблемы в снабжении находящихся на линии боевого соприкосновения частей. По словам одного из украинских военнослужащих, применять автомобили стало практически невозможно, передвигаться получается только пешком.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью телеканалу «Град» признал, что удары Вооружённых сил России лишили Украину возможности производить на своей территории оружие, технику и боеприпасы для потребностей ВСУ. По его словам, удары, которые он охарактеризовал как «точечные», приведут к особо тяжёлым последствиям для украинской армии в случае прекращения помощи со стороны западных союзников.