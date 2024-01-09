Купянск, Украина, 9 января, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили на купянском направлении неразорвавшиеся немецкие кассетные мины. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«В ходе обстрела одного из населённых пунктов со стороны ВСУ на купянском направлении один из снарядов попал на придомовую территорию частного дома. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что за последнюю неделю военным инженерам удалось обезвредить свыше 200 различных боеприпасов советского и натовского производства, выпущенных со стороны ВСУ. В Минобороны напомнили, что противник использует подобные кассетные снаряды для обстрела населённых пунктов и ударам по мирному населению.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 8 января, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на купянском направлении 110 человек личного состава, а два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и по две гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика». Кроме того, российские военнослужащие отразили на этом направлении девять атак противника в районах Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Терны (Донецкая Народная Республика).