Инженеры группировки «Запад» обезвредили немецкие «кассеты» под Купянском
Минобороны: военные инженеры уничтожили немецкие кассетные мины под Купянском
Купянск, Украина, 9 января, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили на купянском направлении неразорвавшиеся немецкие кассетные мины. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в Министерстве обороны.
«В ходе обстрела одного из населённых пунктов со стороны ВСУ на купянском направлении один из снарядов попал на придомовую территорию частного дома. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.
Отмечается, что за последнюю неделю военным инженерам удалось обезвредить свыше 200 различных боеприпасов советского и натовского производства, выпущенных со стороны ВСУ. В Минобороны напомнили, что противник использует подобные кассетные снаряды для обстрела населённых пунктов и ударам по мирному населению.
Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 8 января, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на купянском направлении 110 человек личного состава, а два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и по две гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика». Кроме того, российские военнослужащие отразили на этом направлении девять атак противника в районах Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Терны (Донецкая Народная Республика).