Москва, 8 января, 2024, 13:27 — ИА Регнум. За сутки в зоне СВО украинская армия потеряла 110 военных на купянском и 230 — на краснолиманском направлениях, сообщил 8 января на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Российские военные на купянском направлении отразили девять атак ВСУ в районах сёл Синьковка и Ивановка в Харьковской области и села Терны в ДНР.

«Потери противника [на купянском направлении] составили свыше 110 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении российские военные нанесли удар по ВСУ в районах сёл Торское и Ямполовка в ДНР и села Червоная Диброва в ЛНР.

«Противник потерял [на краснолиманском направлении] до 230 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация», — сообщил представитель Минобороны.

Конашенков назвал также потери ВСУ на донецком направлении — более 250 военных убитыми и ранеными. На этом направлении украинская армия за сутки потеряла два танка, три боевые бронемашины, два автомобиля, две Д-30.

На южнодонецком направлении потери ВСУ за сутки составили 130 военных. На запорожском направлении украинская армия за сутки потеряла до 40 военных, на херсонском — более 60 бойцов. На херсонском направлении российские военные уничтожили пункт управления и склад с боеприпасами ВСУ.