Великий Новгород, 8 января, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Медики госпитализировали троих человек, ещё 14 пострадавших помощь оказана амбулаторно после массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Минздрава России.

Двое взрослых находятся в Новгородской областной клинической больнице, их состояние оценивается врачами как средней тяжести. Ещё один пострадавший, ребёнок, в удовлетворительном состоянии госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу. Кроме того, 14 пострадавшим, в том числе четверым детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Отмечается, что с пострадавшими в аварии работают не только медики, но и психологи. На трассе остаются около 60 большегрузных автомобилей, которые не могут развернуться и покинуть место ДТП. Протяжённость затора составляет около 1,5 км.

Как уточнили в МЧС России, сократить время реагирования на происшествие помогли спасателям навыки, полученные на учениях в ноябре, которые проводились на трассе М-11. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось в полной мере задействовать авиацию. Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 68 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество пострадавших в результате массовой автомобильной аварии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области возросло да 16 человек. Погибло четыре человека, в том числе один ребёнок. Спасатели МЧС развернули на трассе пункты обогрева, в которых люди также имеют возможность выпить чай и зарядить телефоны.

Около 50 автомобилей столкнулись на участке платной скоростной трассы М-11 в Новгородской области. После ДТП было перекрыто движение в сторону Москвы и организован объезд через бесплатную трассу М-10 «Россия».

По факту ДТП следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).