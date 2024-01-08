Берлин, 8 января, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Экс-футболист сборной Германии Франц Беккенбауэр, выступавший на позиции центрального защитника и полузащитника, скончался в возрасте 78 лет. Об этом в понедельник, 8 января, сообщило издание Spiegel со ссылкой на семью бывшего спортсмена.

Ralf Roletschek Франц Беккенбауэр

По информации источника, Беккенбауэр скончался во сне в воскресенье 7 января в окружении семьи.

За время своей профессиональной карьеры немецкий спортсмен дважды признавался футболистом года в Европе, а в качестве капитана команды ФРГ выиграл чемпионат мира 1974 года. На клубном уровне в составе мюнхенской «Баварии» трижды завоёвывал Кубок европейский чемпионов в период с 1974 по 1976 года, а также Кубок обладателей кубков УЕФА в 1967 году. Помимо «Баварии», Беккенбауэр выступал за «Гамбург» и «Нью-Йорк Космос».

Франц Беккенбауэр считался одним из лучших защитников XX века. После завершения игровой карьеры в качестве главного тренера сборной ФРГ выиграл чемпионат мира 1990 года. Также он тренировал «Баварию» и французский «Марсель».

В 2013 году Беккенбауэр стал первым глобальным послом международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». Летом 2014 года в связи с отказом немца от сотрудничества по расследованию дела, связанного с выбором Катара в качестве места проведения чемпионата мира 2022 года, был отстранён от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней.

Как передавало ИА Регнум, 8 января в пресс-службе московского футбольного клуба ЦСКА сообщили о гибели экс-игрока сборной Украины Богдана Шершуна, дважды становившегося чемпионом России в составе «красно-синих». Также Шершун выигрывал Кубок УЕФА.