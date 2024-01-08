Москва, 8 января, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Скончался бывший футболист ЦСКА, экс-игрок сборной Украины Богдан Шершун, сообщили 8 января в официальном Telegram-канале футбольного клуба ЦСКА.

Кадр из видео Богдан Шершун

«В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении.

Шершун умер в возрасте 42 лет. О причинах смерти футболиста не сообщалось.

Он выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год и провёл 81 матч.

За сборную Украины футболист провёл четыре встречи. Выступал за «Днепр», «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».

Богдан Шершун родился 14 мая 1981 года в городе Хмельницкий. В московский ЦСКА футболист перешёл из «Днепра» в 2001 году. За ЦСКА дебютировал в марта 2002 года в матче против московского «Динамо». Летом 2005 года Шершун вернулся в «Днепр».

С 2009 года выступал на правах аренды за киевский «Арсенал». Летом 2012 года подписал контракт с криворожским «Кривбассом», а в 2013 году подписал контракт с луцкой «Волынью». Завершил спортивную карьеру в 2014 году. По окончании карьеры стал телевизионным экспертом в области футбола.