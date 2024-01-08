Великий Новгород, 8 января, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Врачи эвакуируют в медицинские учреждения Новгородской области 10 пострадавших в результате массового ДТП на трассе М-11, в том числе двоих детей, один из которых находится в тяжёлом состоянии, сообщили 8 января в пресс-службе Минздрава.

ГУ МЧС по Новгородской области

«Один ребенок в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, на участке платной скоростной магистрали М-11 Москва — Петербург в Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Движение в сторону Москвы было перекрыто, для водителей организован объезд через бесплатную трассу М-10 «Россия».

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В ДТП пострадали около 50 автомобилей, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На участке разворачивают пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем и бутербродами, рассказал он.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения 238-й статьи Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи выяснят обстоятельства ДТП и дадут правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка от снега скоростной трассы, отметили в управлении.

В прокуратуре Новгородской области также сообщили о начале проверки, в ходе которой должны оценить содержание дорожного покрытия на трассе. В МЧС в свою очередь рассказали, что вертолёты Министерства и Центра медицины катастроф следуют на место происшествия для оказания помощи пострадавшим.